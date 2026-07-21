Dehşet! Yoldan geçen kadına saldırdı!
İstanbul Şişli'de feci bir saldırı meydana geldi. Olayda sokakta yürüyen 59 yaşındaki Sabahat A., arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sabahat A. başına aldığı yumruğun etkisiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybederek önce park halindeki araca çarptı ardından da yere düştü.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:36 Güncelleme:
Şişli'de sokakta yürüyen Sabahat A., (59) arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre Sabahat A. başına aldığı yumruğun etkisiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybederek önce park halindeki araca çarptı ardından da yere düştü.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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