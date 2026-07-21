Dehşet! Yoldan geçen kadına saldırdı!

Gün Başlıyor - 20 Temmuz 2026 (2026 Dünya Kupası'nda Zafer İspanya'nın)

2026 Dünya Kupası'nda zafer İspanya'nın. Arjantin'e kupayı ne kaybettirdi? İspanya'ya kupayı kazandıran ne oldu? ABD 9. gecede de İran'ı vuruyor. TBMM Başkanı Liderler turuna çıkıyor. Özel cephesinde yeni parti hazırlığı. Siyasette çerçeve yasa mesaisi. Yunan siyaset bilimciden tarihi itiraf. Futbol... Daha Fazla Göster 2026 Dünya Kupası'nda zafer İspanya'nın. Arjantin'e kupayı ne kaybettirdi? İspanya'ya kupayı kazandıran ne oldu? ABD 9. gecede de İran'ı vuruyor. TBMM Başkanı Liderler turuna çıkıyor. Özel cephesinde yeni parti hazırlığı. Siyasette çerçeve yasa mesaisi. Yunan siyaset bilimciden tarihi itiraf. Futbolda bahis soruşturması. Yazıcıoğlu soruşturması derinleşiyor. Bahçeli'den Kıbrıs mesajı. Gün Naşlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster