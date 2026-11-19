DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

DHA'nın haberine göre Doğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamasına göre İzleme Komisyonu’na ilişkin takvimin hala belirlenmediğini söyleyerek şunları kaydetti:

"‘Önümüzdeki günlerde kurulacak’ gibi belirsiz cümleler yerine bir takvim açıklanmış olmalıydı şu ana kadar. Kuruluş çalışmalarının tamamlanması için ne bekleniyor? Beklenecek bir şey de yok. Çünkü bunu zamana yaymanın riskler yaratacağını da söyledik. Sayın Kurtulmuş'tan alıntı yapmak istiyorum. ‘Bu süreci siyasi ranta çevirmemek gerekiyor. Hiçbir siyasi partinin meselesi ya da gündelik siyasetin meselesi olmamalı’ diyor. Bu konuda kendisine olduğu gibi katılıyoruz. İktidarıyla muhalefetiyle hiç kimse ama hiç kimse Barış ve Demokratik Toplum Sürecini bir siyasi ranta dönüştürme hevesine kapılmamalıdır."

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"ANA MUHALEFETİN OLMASI GEREKİR"

Doğan, İzleme Komisyonu’nda siyasi partilerin temsiliyetinin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"467 destek oyuyla çıkmış bir çerçeve yasadan sonra oluşacak İzleme Komisyonunda, grubu bulunan tüm siyasi partilerin yer almasının bizim açımızdan çok kritik bir değer taşıdığını en başta ifade etmek isterim. Dün Yeni Parti’nin açıklaması ve Genel Başkan Sayın Özgür Özel’in İzleme Komisyonuna üye vermeme yönündeki kararını duyurması üzerine tabii ki en çok konuşulan konulardan biri bu oldu. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin başarıya ulaşması ancak somut ve güven tesis edici demokratikleşme adımlarının atılmasıyla mümkündür. Bu bizim için tartışmaya açık bir konu dahi değildir. Barış mı, demokrasi mi diye bir ikilem partimiz açısından söz konusu değil. Bunun birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu biliyoruz. O yüzden eş zamanlı olarak her ikisi için de mücadele yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Karşı karşıya getirilebilecek konular değil. Herhangi bir muğlaklığa, ertelemeye ya da seçici bir yaklaşıma da yer olmamalı bu konuda. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği eleştiriler sürecin demokratik zeminini zayıflatma riski taşıyor ne yazık ki. O yüzden biz bu açıklamaları, demokratik zemini zayıflatma riskini taşıyan bir tutum olarak değerlendiriyoruz. En başta ana muhalefetin olması gerekir. Aksi takdirde siyasetsizlik olarak okunur. Aksi takdirde Kürt meselesinin çözümüne ve Türkiye'de demokratikleşmeye dair bir çözüm öneriniz, yeni bir siyasetiniz yokmuş gibi okunur. Böyle okunması hem DEM Parti seçmenine hem Yeni Parti seçmenine hem DEM Parti'ye hem Yeni Parti'ye gönül vermiş insanlara da haksızlık olur. O yüzden beklenen, kuşkuları ve mesafeleri artırmak değil; Türkiye'nin demokratikleşebilmesi ve barışını kurabilmesi için hepimizin bu masada yer alması, ortak mücadele alanında buluşmasıdır. Bu nedenle, Yeni Parti’nin kararını yeniden değerlendirmesinin Türkiye'nin barışına ve demokratik geleceğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."