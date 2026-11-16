DEM Parti eş genel başkanları Özgür Özel'i telefonla kutladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, iki eş genel başkanın Özel'i arayarak kutladığı bildirildi.