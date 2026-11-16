Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti eş genel başkanları Özgür Özel'i telefonla kutladı

        DEM Parti eş genel başkanları Özgür Özel'i telefonla kutladı

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 19:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DEM Parti'den Özel'e tebrik telefonu

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, iki eş genel başkanın Özel'i arayarak kutladığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hastaneye gitmek için yola çıkan karı koca kazada hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

        Edirne'de hastaneye gitmek için otomobille yola çıkan İsmail Çiftçi ve eşi Münire Çiftçi, işçi servisiyle çarpışan araçta hayatını kaybetti. Kazada işçi servisi sürücüsü M.D. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. (İHA)

        #DEM Parti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?