Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Denizli'de Kent Konseyi'nden "Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi" kararı

        Denizli'de Kent Konseyi'nden "Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi" kararı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Ali Marım başkanlığında gerçekleştirdiği yeni dönemin ilk yürütme kurulu toplantısında, kentin çevre vizyonunu güçlendirecek olan "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi"nin kurulması kararlaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Denizli'de "Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi" kararı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yeni dönemin ilk Yürütme Kurulu toplantısını Kent Konseyi Başkanı Ali Marım'ın başkanlığında, yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Ortak akıl, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kent Konseyi, yeni dönemin yol haritasını belirledi.

        Toplantıda, iklim kriziyle mücadele, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir Denizli için önemli bir platform olacak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi'nin kurulması kararlaştırıldı. Yeni meclisin, kentin çevre politikalarına sivil toplum ve uzman perspektifiyle yön vermesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Yeni kurulacak Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi'nin yapılanması ve yönetiminin belirleneceği ilk genel kurulun tarihi de yürütme kurulunun aldığı kararla netleşti. İlk genel kurulun ise 16 Ekim tarihinde DBB Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirileceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #denizli haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riyad'da havalimanında patlama
        Riyad'da havalimanında patlama
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Zehir tacirlerinin çikolata oyunu
        Zehir tacirlerinin çikolata oyunu
        "Sigara satışı kimlikle olacak"
        "Sigara satışı kimlikle olacak"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        "Çok boş konuşan var"
        "Çok boş konuşan var"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"