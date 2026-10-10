Denizli'de "Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi" kararı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, yeni dönemin ilk Yürütme Kurulu toplantısını Kent Konseyi Başkanı Ali Marım'ın başkanlığında, yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Ortak akıl, şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kent Konseyi, yeni dönemin yol haritasını belirledi.

Toplantıda, iklim kriziyle mücadele, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir Denizli için önemli bir platform olacak olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi'nin kurulması kararlaştırıldı. Yeni meclisin, kentin çevre politikalarına sivil toplum ve uzman perspektifiyle yön vermesi hedefleniyor.

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Yeni kurulacak Çevre ve İklim Değişikliği Meclisi'nin yapılanması ve yönetiminin belirleneceği ilk genel kurulun tarihi de yürütme kurulunun aldığı kararla netleşti. İlk genel kurulun ise 16 Ekim tarihinde DBB Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirileceği belirtildi.