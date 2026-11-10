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        Diyanet'ten '10 Kasım' mesajı

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıldönümü için yayınladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu toprakları canları pahasına bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Diyanet'ten '10 Kasım' mesajı

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu toprakları canları pahasına bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Tarih, zor zamanlarda çığır açan liderleri maşeri hafızaya silinmez bir şekilde kaydederken onların ardından gelenlere de geçmişin tecrübesini çağın bilgisiyle harmanlayarak yarının ufkunu çizme sorumluluğu yüklemektedir. Başkanlığımız, şanlı tarihimizden tevarüs ettiğimiz milli ve manevi değerlerimizi yaşatmayı, bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmayı ve yarınlarımızı köklü değerlerimiz üzerine inşa etmeyi temel bir sorumluluk olarak görmekte, bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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        #diyanet işleri başkanlığı
        #mustafa kemal atatürk
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