DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev büstünün kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi inşa edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNİN BÖYLE BİR PROJESİ YOK

Açıklamada, Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin herhangi bir çalışma yürütmediği ve böyle bir projenin gündemde bulunmadığı vurgulandı.

DMM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup, böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."