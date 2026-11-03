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        Haberler Gündem Teyit DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev büstünün kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı

        DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev büstünün kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yerine kültür merkezi yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Haydar Aliyev Parkı iddiaları asılsız

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi inşa edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

        ŞİŞLİ BELEDİYESİNİN BÖYLE BİR PROJESİ YOK

        Açıklamada, Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin herhangi bir çalışma yürütmediği ve böyle bir projenin gündemde bulunmadığı vurgulandı.

        DMM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup, böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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