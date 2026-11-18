Düzce'de otomobil TIR'ın altına girdi, sürücü öldü
Düzce'de TIR'ın dorsesine çarparak altına giren otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 18 Kasım 2026 - 01:50 Güncelleme:
Düzce'de D-100 karayolunun Sakarya istikametinde seyreden Ahmet Gülbahar idaresindeki otomobil, Taşköprü mevkisi ışıklı kavşak yakınlarında K.K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Gülbahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ