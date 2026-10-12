Düzce'de traktörün römorku devrildi: 11 yaralı
Düzce Çilimli'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 06:57 Güncelleme:
Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün römorku devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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