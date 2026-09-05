Elazığ'ın Ağın ilçesinde su boru hattı çalışmasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Elazığ'ın Ağın ilçesinde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi Osman Koç, ekiplerin çalışmalarına rağmen yaşamını yitirdi
Giriş: 05 Eylül 2026 - 23:31 Güncelleme:
Elazığ’ın Ağın ilçesinde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Olay, Bademli köyünde su boru hattı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Göçük sonucu işçilerden Osman Koç (50), toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Osman Koç’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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