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        Haberler Gündem Esenyurt Belediyesine yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 19 şüpheli hakimlikte

        Esenyurt Belediyesine yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 19 şüpheli hakimlikte

        Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, 10 şüphelinin tutuklanmasını, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        10 şüpheliye tutuklama talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklama, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        10 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

        Soruşturma kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden Yusuf Ulutaş, İbrahim Doğancıoğlu, Tuba Ulutaş Şenyürek, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Emrah Koşunalp, Erhan Toprak ve Ziya Köklü, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

        Soruşturma kapsamında Ümit Ünal, Ziya Seymen, Anıl Alioğlu, Adil Kesik, Adnan Şenocak, Orhan Yıldırım, Halil Yılmaz, Eyüp Mücahit Gülmez ve Kamil Karaduman hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

        Toplam 19 şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemler sürüyor.

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        #Esenyurt Belediyesi
        #haberler
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