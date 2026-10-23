Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Giriş: 23 Ekim 2026 - 05:45 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilere ait Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerindeki ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 bin 137 tabanca fişeği, dolu senet, 3 çek, 83 boş senet, 7 alacak-verecek defteri, muhtelif mali belgeler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tefecilik suçu kapsamında işlem başlatıldı.
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