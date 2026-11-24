Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından siyaset dünyasından taziye mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

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KURTULMUŞ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ALA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Acımız büyük... Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."

GÜRLEK: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajında "Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait askerî helikopterimizin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

KURUM: AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum mesajında şöyle dedi: Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

MEMİŞOĞLU: MAKAMLARI CENNET OLSUN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandıi: Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

KILIÇDAROĞLU: MEKANLARI CENNET OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu mesajında "Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı daima minnet ve saygıyla anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

DERVİŞOĞLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Eskişehir’de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Başımız sağ olsun.