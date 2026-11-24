Feci kaza! Yem karma makinesine düştü!
Şanlıurfa'da meydana gelen feci olayda, Afganistan uyruklu Samiullah Karimi yem karma makinesine düşüp yaşamını yitirdi
Giriş: 24 Kasım 2026 - 14:19 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi (22), yem karma makinesine düşüp yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre olay, Aşağıyalankoz Mahallesi’nde bir çiftlikte meydana geldi.
Çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi, iddiaya göre dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Karimi'nin makineye kapıldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde Karimi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karimi’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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