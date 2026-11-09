Fon soruşturmasında Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Şuşa kentinde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Aliyev görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan halkları ka... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Şuşa kentinde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Aliyev görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye-Azerbaycan halkları kardeştir, bu bizim en büyük servetimizdir. Kardeşliğimiz sarsılmaz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacak" açıklamasında bulundu Daha Az Göster