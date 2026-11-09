Fon soruşturmasında Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı
Giriş: 09 Kasım 2026 - 23:51 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.
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