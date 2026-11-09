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        Haberler Gündem Güncel Fon soruşturmasında Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

        Fon soruşturmasında Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 23:51 Güncelleme:
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        Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

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