Hamur, şöyle konuştu: "Su gelmeden önce burada buğday, mercimek, arpadan başka hiçbir şey ekilemiyordu. Yani ekim diye bir şey pek yoktu. Yağmurlu geçtiği seneler ekim vardı, verim vardı, yağmur yoksa hiçbir şey yoktu. Toz dumanın içinde kalırdık. Bir rüzgar geldiği zaman veya bir fırtına geldiği zaman pencereleri kapatıyorduk içeriye toz gelmesin diye. Ama şimdi öyle değil. Su Harran Ovası'nı komple değiştirdi. Şimdiki hayatımız değişti. Şimdi soya fasulyesi ekenler var, mısır ekenler var, pamuk ekenler var, yer fıstığı ekenler var."