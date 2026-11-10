Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre GAP ile çiftçilerin üretim imkanları ve yaşam koşulları değişti

        GAP ile çiftçilerin üretim imkanları ve yaşam koşulları değişti

        Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Fırat'ın sularının Harran Ovası'na ulaştırılmasıyla kurak topraklar bereketli tarım arazilerine dönüşürken, çiftçilerin üretim imkanları ve yaşam koşulları da değişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cumhuriyet tarihinin en büyük bölgesel kalkınma projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 1989 yılında Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasıyla yeni bir döneme girerken, sulama yatırımları özellikle Şanlıurfa'nın Harran Ovası'nda tarımsal ve ekonomik dönüşümün önünü açtı.

        2

        Fırat'ın sularının ovaya ulaştığı günlere tanıklık eden çiftçiler, geçmişte yaşadıkları su sıkıntısını, kuru tarımın getirdiği zorlukları ve sulamayla birlikte değişen hayatlarını AA muhabirine anlattı.

        3

        GAP kapsamında suyu tarlasında ilk kullanan çiftçilerden olan Abdurrahmandede Mahallesi Muhtarı Osman Hamur (61), o dönemde suyun tarlalarına ulaşmasını bayram sevinciyle karşıladıklarını söyledi.

        4

        Kanaletlerden Fırat'ın suyunun ovaya bırakılması töreninin kendi arazisinde yapıldığını, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in de törene katıldığını belirten Hamur, suyun bölgeye ulaşmasıyla tarımsal üretimin ve yaşam koşullarının değiştiğini ifade etti.

        5

        Hamur, şöyle konuştu: "Su gelmeden önce burada buğday, mercimek, arpadan başka hiçbir şey ekilemiyordu. Yani ekim diye bir şey pek yoktu. Yağmurlu geçtiği seneler ekim vardı, verim vardı, yağmur yoksa hiçbir şey yoktu. Toz dumanın içinde kalırdık. Bir rüzgar geldiği zaman veya bir fırtına geldiği zaman pencereleri kapatıyorduk içeriye toz gelmesin diye. Ama şimdi öyle değil. Su Harran Ovası'nı komple değiştirdi. Şimdiki hayatımız değişti. Şimdi soya fasulyesi ekenler var, mısır ekenler var, pamuk ekenler var, yer fıstığı ekenler var."

        6

        Harran Ovası'nın suyla birlikte yeşile büründüğünü dile getiren Hamur, bölge halkının yaşam standartlarının yükseldiğini ifade etti.

        7

        Hancığaz köyünde yaşayan çiftçi Salih Toprak (47) da 1995'te Fırat'ın suyunun bölgeye ulaşmasıyla hayatlarının değiştiğini belirtti. Su gelmeden önce kuyu açmalarına rağmen su bulamadıklarını, tarlalarının bir bölümünü bir yıl, diğer bölümünü ise sonraki yıl ekebildiklerini söyleyen Toprak, ekonomik sıkıntılar nedeniyle araç veya traktör alabilmek için tarla satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

        8

        Sulamayla birlikte çiftçilerin gelirinin arttığını dile getiren Toprak, şunları söyledi: "Suyun gelmesiyle beraber herkesin maddi durumu güzelleşti. Çocuklarımızı evlendirmek, ev almak kolay oldu. Eskiden herkes bir odada kalıyordu. Yüzde 100 bereket geldi. Bu suyun gelmesiyle hayat şartlarımız yüzde 100 değişti. Eskiden buğday ekiyorduk, sonra yıl boyunca tarla boş kalıyordu. Şu anda buğdayın ardından mısır ekiyoruz. Bazı yerlerde yer fıstığı yetiştiriliyor. Suyun gelmesiyle her taraf yeşillendi, bereketlendi."

        9

        Abdurrahmandede köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Hamurlu (57), suyun gelmesiyle hem tarımsal üretimin hem de bölgedeki refah seviyesinin yükseldiğini belirtti. Sulama öncesinde içme suyu ve tarımsal sulamada sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Hamurlu, pamuk ve buğday verimindeki artışa dikkati çekti.

        10

        Hamurlu, "Eskiden dönüm başına 200-300 kilogram pamuk alıyorduk. Şu anda 500-600 kiloya yakın alıyoruz. Buğdayda da dönüm başına 200-300 kilogram alıyorduk, şu anda 700-800 kiloya yakın alıyoruz. Suyun gelmesiyle beraber refah bayağı yükseldi, insanlar sevindi. Eskiden yokluk vardı, su yoktu. İçmeye dahi sıkıntı çekiyorduk. Ağaç ekemiyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk sudan dolayı. Şu anda su geldi, bayağı bereketli oldu çok şükür" dedi.

        11

        Çiftçi Kadir Hamurlu (47) da suyun gelmesinden önce bölge halkının çalışmak için Çukurova'ya gittiğini söyledi.

        12

        Önceden ağırlıklı olarak buğday ve arpa yetiştirdiklerini, suyun gelmesiyle pamuk, mısır, mercimek, domates ve patlıcan gibi ürünleri de ekmeye başladıklarını belirten Hamurlu, şunları kaydetti: "Eskiden hayallerimiz vardı su geldi hayallerimizi gerçekleştirdik. Eskiden köyde bir araba olurdu, şu an araba gördük, traktör gördük, hayat eskisine göre çok çok iyi oldu, kolaylaştı. Tarlası olan da kazandı, olmayan da kazandı. Tarlası olmayanlar, tarlası olanların yanında çalıştı. Onlar da dışarı gitmedi, burada çalıştı. Su gittiği her yere hayat verdi."

        13

        Çiftçi İsa Hamurlu da Fırat'ın sularının Harran Ovası'na ulaştırılmasıyla kuru tarımdan sulu tarıma geçildiğini, üretimdeki artışın çiftçilerin ekonomik durumunu iyileştirdiğini ve sulama imkanlarının hayvancılığa da olumlu yansıdığını ifade etti.

        14
        ÖNERİLEN VİDEO

        Koç Holding'ten su taahhüdü

        Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında düzenlediği "Kurumsal Eylemden Geniş Ölçekli Su Dayanıklılığına" başlıklı panelde su taahhüdünü duyurdu. 2025 baz yılına göre 2040'a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefleyen Koç Holding, su kaynaklarının sürdürülebilirli...
        #Güneydoğu Anadolu Projesi
        #GAP
        #Şanlıurfa Haberleri
        #harran ovası
        #çiftçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak