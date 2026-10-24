Filistin'de Müslümanların üzerine tonlarca bomba atıldığını ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu: "Hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalandığı Gazze'de açlık ve yokluğa rağmen imanıyla direnen izzetli bir halkın varoluş mücadelesine şahitlik ediyoruz. İnsanlık tarihi pek çok acıya tanıklık etti ancak toprağın altında gün ışığında yaşanan bazı hikayeler var ki kelimeler tarifsiz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki tünellerden bir haber vicdanları bir kez daha sızlattı. Günlerdir kuşatma altında kalan ve yiyecek bir lokma dahi bulamayan direnişçilerin açlıktan şehadete erdiği ortaya çıktı."