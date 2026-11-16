Eski Van Şehri'ndeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan Türkmenoğlu, "Burada restorasyon çalışması yapılan eserlerden dünyada üç örnek bulunuyor. Bir tanesi İsfahan'da, diğeri Tebriz'de, bir tanesi de Van’da. İsfahan ve Tebriz’deki eserler ayakta ve ziyaret ediliyor. Ahlatşahlar döneminden kalan bu eseri biz de burada ilmek ilmek işleyerek restore ediyoruz. İki senedir caminin bitmesini bekliyoruz. Müthiş bir eser. Dünyada nadir eserlerden birisi. Van demografik yapısı itibarıyla çok kültürlü bir şehir. Öncelikli hedefimiz kentin kadim kültürünü Van’da yaşayanlara, özellikle gençlere ve yeni nesillere anlatmaktır" dedi.