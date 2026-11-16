Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, "Bizi diğer COP'lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa Sıfır Atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor" dedi. Mavi Bölge ile Yeşil Bölge'de atık getirme merkezleri olduğunu belirten Erdaş, "Bu atık getirme merkezlerinde hem kompost ünitelerimiz, aynı zamanda mutfaklardan çıkan, küvetlerde kalan atık yemeklerin gıda israfını engellemek adına kullandığımız hayvan kompost mama üniteleri. Burada bizim Mavi Bölge'de ve Yeşil Bölge'de toplam 600 adet iç mekan ve dış mekan atık ünitelerimiz, kumbaralarımız mevcut. Yine atık getirme merkezlerimizde ise 770 litre kapasiteye sahip atık konteynerlerimiz ve muhafazalarımız mevcut" diye konuştu.