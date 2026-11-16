Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İlk defa Sıfır Atık uygulaması bir COP alanında: 5 günde toplanan 100 ton katı atık ayrıştırıldı

        İlk defa Sıfır Atık uygulaması bir COP alanında: 5 günde toplanan 100 ton katı atık ayrıştırıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, Sıfır Atık yönetiminde örnek oldu. Zirvenin yapıldığı bin 100 dönümlük alanda toplanan katı ve organik atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, "Bizi diğer COP'lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa Sıfır Atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor... Bugüne kadar 100 tona yakın atık toplandı. Yüzde 80'i sıfır atık kapsamında ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderildi, yüzde 20'lik kısmı da belediyelerin bertaraf tesislerine gönderildi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Antalya'daki COP31 Alanı'nın her metrekaresinde, Sıfır Atık Yönetim Sistemi dünyaya örnek oluyor. COP31'in yapıldığı Mavi ve Yeşil Bölge'de sadece ilk 5 günlük süreçte yaklaşık 100 ton atık toplandı.

        2

        Toplanan atığın yüzde 80'i geri dönüşüm atığı, yüzde 20'si diğer atık olarak ayrıldı. Alan içindeki restoranlarda kullanılan yağlar da toplanıp lisanslı geri dönüşüm merkezine gönderiliyor ve yine alan içindeki jeneratörlerde biyodizel yakıt olarak kullanılıyor. Organik atıklar ise kompost gübre ile mamaya dönüştürülüyor.

        3

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve COP31 Mekan İşleri Sorumlusu Mahmut Erdaş, "Bizi diğer COP'lardan ayıran en büyük özellik, ilk defa Sıfır Atık uygulamasının bir COP alanı içerisinde yapılması. Bu bizim için bir ilk oluyor" dedi. Mavi Bölge ile Yeşil Bölge'de atık getirme merkezleri olduğunu belirten Erdaş, "Bu atık getirme merkezlerinde hem kompost ünitelerimiz, aynı zamanda mutfaklardan çıkan, küvetlerde kalan atık yemeklerin gıda israfını engellemek adına kullandığımız hayvan kompost mama üniteleri. Burada bizim Mavi Bölge'de ve Yeşil Bölge'de toplam 600 adet iç mekan ve dış mekan atık ünitelerimiz, kumbaralarımız mevcut. Yine atık getirme merkezlerimizde ise 770 litre kapasiteye sahip atık konteynerlerimiz ve muhafazalarımız mevcut" diye konuştu.

        4

        Erdaş, cam, plastik, metal, kağıt, kompozit ve organik atıkların kaynağında ayrıştırıldığını, alandaki atık merkezindeki işlemlerin ardından geri dönüşüm firmalarına gönderildiğini, evsel atıkların ise belediye bertaraf tesislerine taşındığını anlattı.

        5

        Erdaş, "Atık yağlarımız yine lisanslı firmamız tarafından toplanmakta ve şu an alan içerisindeki enerji ihtiyacımız biyodizel yakıtlı jeneratörler tarafından karşılanmakta. Buradaki lisanslı firma tarafından alınıp biyodizel yakıta çevrilerek alan içerisinde de yine yakıt olarak kullanıyoruz" dedi.

        6

        COP31 alanındaki Sıfır Atık uygulamasıyla ilgili sayısal verileri paylaşan Erdaş, "Bugüne kadar 100 tona yakın atık toplandı. Yüzde 80'i sıfır atık kapsamında ilgili geri dönüşüm firmalarına gönderildi, yüzde 20'lik kısmı da belediyelerin bertaraf tesislerine gönderildi. Katı atık yönetimi insanları heyecanlandırıyor ve tüm dünya üzerinde bir farkındalık oluşturdu. Şu an 196 ülkeden gelen ziyaretçilerimiz var, gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bizim temel amacımız, burada bu farkındalığı oluşturmak ve bir sonraki COP'a da miras olarak aktarmak. COP31 organizasyonu başlamadan önce alanda yürütmüş olduğumuz faaliyetler kapsamında yine COP31 alanına Sıfır Atık belgesini almaya hak kazandık. Bu da bizim için onur verici bir durum" diye konuştu.

        7

        COP31'in iç ve dış mekanlardaki atıklar, Mavi ve Yeşil bölgelerin kapanmasından sonra temizlik ekipleri tarafından 22.00 ile 06.00 saatleri arasında özel elektrikli araçlarla toplanıyor. Toplanan organik atıklar, kompost gübre ve sokak hayvanlarına mama olarak işleniyor. Sadece ilk 5 günlük süreçte toplam 1,5 ton organik ürün elde edildi. Reaktör kazanı içerisinde yer alan ısıtıcı sistemler sayesinde, herhangi bir bakteri veya enzim kullanılmadan kompost üretimi yapılıyor. Tüketilen gıdalardan kalan yemek atıkları da işlenerek hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor.

        8

        COP31 Katı Atık Merkez görevlisi Efe Öztürkan, sistemi şöyle tanıttı: "COP31 alanından elde edilen atıkları burada biz gübre haline getiriyoruz. Burada çok aşamalı işlemlerden geçiyorlar ve bu işlemlerin sonucunda, özellikle tarım arazilerine ve ağaçlara olmak üzere dağıtıma götürüyoruz. Organik atıklar ayrıca sokak hayvanları için kedi köpek maması haline getiriliyor" dedi.

        9

        COP31 Alanı içinde katı atık ayrıştırılması, alana gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından övgü aldı. COP31'e gözlemci statüsüyle İngiltere'den gelen Elizabeth Anne Girling, "Sıfır atığa ulaşmak son derece önemli. Atıkların ayrıştırılması gerçekten çok önemli. Bence buradaki kutuların üzerindeki etiketleme son derece net" dedi.

        10

        Üniversite öğrencisi Eylül Turan da "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı iklim zirvesinde böyle bir uygulama olması çok güzel. Hem böylelikle atıkların ayrıştırılması, insanlarda farkındalık yaratılması, aynı zamanda da bunların hayvanlar için dönüştürülmesi ya da bitkiler için gübre olarak kullanılması gerçekten çok önemli" diye konuştu.

        11

        Mavi Bölge'deki bir restoranın şefi Aryen Mede, mutfaklarında günde 18 litre yağ kullandıklarını, günün sonunda atık yağı, alan yönetimine teslim ettiklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda karayolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Manisa-Balıkesir Karayolumuz, AKINCI...
        #katı atık
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah