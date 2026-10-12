Islah süreçlerinin uzun soluklu olduğunu ve gelecek yıllarda da çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti: "Kesintisiz olarak 12 yıllık süreçte kışın soğukları, yazın yüksek sıcaklığı, yağışın mevsimlere göre düzensiz dağılımını, bütün hepsini tolere edebilecek genotipleri değerlendirmeye alıyoruz. Mesela bunlar 1600 hattın içerisinden seçilip gelen, çevre, toprak, iklim koşullarında başarılı olan 20 hat. Dolayısıyla 12 sene içerisinde yaptığımız değerlendirmelerin bir sonucu olduğunu ifade edebilirim. Burada geliştirdiğimiz çeşitler, yağmura dayalı kurak şartlara hatta nadaslı tarım yapılan bölgelerin şartlarına en uygun genotipler. Zor olan kurak koşullara çeşit geliştirmektir. Sulanan bölgeler, verimlilik seviyesi yüksek olan çevrelere çeşit geliştirmek aslında daha kolaydır. Biz zoru başarmak, çiftçilerimizin zor şartlardaki düşük verim problemine çözüm üretebilmek için bir çalışma ortaya koyduk."