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        Haberler Gündem Çevre Anadolu'nun kuraklığına dayanaklı yeni çeşitler geliştiriliyor

        Anadolu'nun kuraklığına dayanaklı yeni çeşitler geliştiriliyor

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi, yürüttüğü "Tahıl Islah Programı" kapsamında Anadolu'nun kurak iklimine uygun, verimi yüksek buğday çeşitleri geliştiriyor. KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, "Bu çalışmalarla dekara 850-900 kilonun üzerinde ürün verebilecek performansta çeşit adayları geliştirilmiştir. Bu kapsamda tescil sürecine girecek 3 yeni buğday çeşidimiz olmuştur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi, yürüttüğü "Tahıl Islah Programı" kapsamında yeni buğday çeşitleri geliştiriyor.

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        Üniversitenin tarımsal uygulama ve araştırma alanında, İç Anadolu Bölgesi çiftçilerine alternatif olabilecek yeni buğday çeşitleri üzerinde AR-GE çalışmaları yürütülerek verim performansları belirleniyor.

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        Bu çerçevede yıllardır sürdürülen çalışmalarla, bozkır coğrafyasına uygun yeni buğday çeşitleri geliştirilerek kuraklık ve hastalık kaynaklı verim kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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        KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ziraat fakültesinin tarımsal uygulama alanında yürütülen ıslah çalışmalarıyla yeni çeşitlerin hazırlandığını söyledi. Tarım ve jeotermal alanlarında ihtisas üniversitesi olarak, önemli projelerle kurak iklimlerde verimliliği artıracak ürün çeşitliliğini sağlamak için AR-GE çalışmaları yaptıklarını anlatan Karahocagil, uzun yıllardır ziraat fakültesi akademisyenlerinin değerli çalışmalar yaptığını kaydetti.

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        Yeni buğday çeşitlerinin İç Anadolu Bölgesi'nde ve kurak çevrelerde yaygın olarak ekilmesini beklediklerini ifade eden Karahocagil, "Ziraat fakültemizin özellikle 10 yıldan fazladır yürüttüğü AR-GE ve ıslah çalışmaları neticesinde, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirilmektedir. Bu çalışmalarla dekara 850-900 kilonun üzerinde ürün verebilecek performansta çeşit adayları geliştirilmiştir. Bu kapsamda tescil sürecine girecek 3 yeni buğday çeşidimiz olmuştur" diye konuştu.

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        KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da buğdayın 10 bin yıldır Anadolu'da ekilen, Anadolu'nun en önemli bitkilerinden birisi olduğunu belirtti. Uzun süredir tarla bitkileri bölümü öğretim üyeleri tarafından ıslah çalışmaları yürütüldüğüne dikkati çeken Çınar, 2026 yetiştirme döneminde kurulan bölge verim denemesinde, 20 çeşit adayının standart çeşitlerle karşılaştırıldığını vurguladı. Çınar, "Çeşit adaylarımızdan özellikle üçü dekara 850-900 kilonun üzerinde verim veren çeşitler. Gelecek yıllarda peyderpey çeşitlerimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne müracaatını yapıp tesciline müteakip, çoğaltarak üreticimize sunacağız" dedi.

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        KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise 2013 yılından bu yana melezlemeye dayalı program yürüttüklerini, bu kapsamda ekmeklik buğday ıslah çalışmaları yapıp adaptasyonu yüksek çeşitleri ve farklı genotipleri tespit ettiklerini söyledi. Melezleme ve ıslah süreçlerini tamamlayarak en iyi performansa ulaşan çeşitleri belirlediklerini anlatan Ayrancı, çiftçileri yüksek verimli çeşitlerle buluşturacaklarını dile getirdi.

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        Islah süreçlerinin uzun soluklu olduğunu ve gelecek yıllarda da çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti: "Kesintisiz olarak 12 yıllık süreçte kışın soğukları, yazın yüksek sıcaklığı, yağışın mevsimlere göre düzensiz dağılımını, bütün hepsini tolere edebilecek genotipleri değerlendirmeye alıyoruz. Mesela bunlar 1600 hattın içerisinden seçilip gelen, çevre, toprak, iklim koşullarında başarılı olan 20 hat. Dolayısıyla 12 sene içerisinde yaptığımız değerlendirmelerin bir sonucu olduğunu ifade edebilirim. Burada geliştirdiğimiz çeşitler, yağmura dayalı kurak şartlara hatta nadaslı tarım yapılan bölgelerin şartlarına en uygun genotipler. Zor olan kurak koşullara çeşit geliştirmektir. Sulanan bölgeler, verimlilik seviyesi yüksek olan çevrelere çeşit geliştirmek aslında daha kolaydır. Biz zoru başarmak, çiftçilerimizin zor şartlardaki düşük verim problemine çözüm üretebilmek için bir çalışma ortaya koyduk."

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        #Kırşehir haberleri
        #kuraklık
        #buğday
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