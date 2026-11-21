Alper, araştırması sırasında o dönem hayatta olan babaannesinden de destek aldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Araştırırken hep ona da soruyordum, teyit etmek amacıyla. Çünkü köy köy, yöre yöre fark ediyor. İnanışa, köyün durumuna, göç yoluna, boylara göre her şey çok fark ediyor. İşin içine girdiğimde çıkamayacağımı düşündüm. Çünkü çok fazla detay, çeşitlilik var. Öyle bir araştırmadan sonra yine bir birikim sahibi oldum ve ortaya bir replika çalışma çıkardım. Orhaneli yöresinin gelin ve damat kıyafetini yaptım."