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        Haberler Gündem Güncel Galatasaray-Barcelona maçına karaborsa bilet satılmasına ilişkin 9 zanlı yakalandı

        Galatasaray-Barcelona maçına karaborsa bilet satılmasına ilişkin 9 zanlı yakalandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        AA'da yer alan habere göre çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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