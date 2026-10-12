Galatasaray-Barcelona maçına karaborsa bilet satılmasına ilişkin 9 zanlı yakalandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yarın oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
AA'da yer alan habere göre çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ