Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'ndaki izinsiz yapıların yıkımı ve kaldırılması için 3 ay süre tanındı.

Muğla'nın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Göcek Hamam Koyu'ndaki kaçak yapı ve iskele ile ilgili Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 27 Kasım 2025 tarihinde yıkım ve taşıma kararı alındı.

Geçen yıl büyük bölümü yıkılan iskelenin yerine tekrar yenisi yapılması üzerine kurul tarafından yıkımın ve taşımanın yapılması için 3 aylık bir süre tanındı. Alınan karar Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve Fethiye Müze Müdürlüğü'ne tebliğ edildi.

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Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında, belirlenen süre içerisinde işlem yapılmaması halinde ilgili belediye hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılması için gerekli mercilere bildirimde bulunulacağı belirtildi.

Hamam Koyu'ndaki izinsiz uygulamaları gerçekleştiren kişiler hakkında ise Fethiye Müze Müdürlüğü tarafından 2025 yılında soruşturma açıldığı açıklandı.

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve Müze Müdürlüğüne tebliğin yapılması sonrası kaçak iskelenin yıkım işleminin, bölgedeki tarihi kalıntılar da dikkate alınarak Fethiye Müze Müdürlüğü gözetiminde yapılacağı açıklandı.

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Kleopatra Hamamı veya Batık Hamam olarak da bilinen Hamam Koyu, Göcek Körfezi'nin en çok ziyaret edilen koyları arasında bulunuyor. Türkiye'nin tanıtım filmlerinde de yer alan turkuaz renkli denizi, çam ormanları ve su altında bulunan tarihi yapı kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tur tekneleri, özel tekneler ve yatlar ile ziyaret ettiği bölgenin doğal ve tarihi dokusunun korunacağı belirtildi.