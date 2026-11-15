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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halı saha maçında hakem darp edildi!

        Halı saha maçında hakem darp edildi!

        Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasında düzenlenen halı saha maçının ardından hakem darp edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanları ile Afşin Devlet Hastanesi çalışanları halı saha maçında karşı karşıya geldi.

        İHA'nın haberine göre mücadele, 4-2'lik skorla sona ererken karşılaşmanın bitiş düdüğünü hakem E.D. yaptı. Maçın ardından 3 sağlık çalışanı hakem E.D.'nin maç sırasında verdiği kararlara tepki gösterip hakeme saldırdı.

        Saldırıda hakem darp edildi. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde maçın bitimi sonrası sahadaki bazı sporcuların hakeme saldırdığı görüldü. Darp raporu alan hakem, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 sağlık çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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