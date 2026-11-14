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        Haberler Gündem 3. Sayfa Haliç Köprüsü'nde 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

        Haliç Köprüsü'nde 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

        İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 07:06 Güncelleme:
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        Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza: 2 yaralı

        İstanbul'da Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkisinde Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün makas attığı sırada ticari taksiye çarptı.

        AA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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