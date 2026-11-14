Haliç Köprüsü'nde 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 07:06 Güncelleme:
İstanbul'da Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkisinde Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün makas attığı sırada ticari taksiye çarptı.
AA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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