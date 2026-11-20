Hatay'da uçuruma yuvarlanan arazözdeki 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde arazözün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 18:36 Güncelleme:
Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğüne ait sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen arazöz, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından 6 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Beytullah Kertlez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
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