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        Hava sıcaklığı düşüyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. Öte yandan Ankara Valiliği tarafından, "4-10 Kasım tarihleri arasında Ankara il merkezinde en düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir" denildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Hava sıcaklığı düşüyor

        MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bölgede halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren önemli ölçüde azalacak. Yağışların bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, doğu kesimlerin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olabilecek.

        MGM yetkilileri, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

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        MGM’nin tahminlerine göre, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Marmara Bölgesi’ndeki il merkezlerinde ölçülmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

        İstanbul: 9 derece, Edirne: 2 derece, Kırklareli: 2 derece, Tekirdağ: 5 derece, Kocaeli: 7 derece, Sakarya: 7 derece, Yalova: 10 derece”

        ANKARA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

        Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden 4-10 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıklarının aniden düşeceği yönünde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, ilimizin 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. 4-10 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara il merkezinde en düşük hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki azalmaya bağlı olarak yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ile erken uyarıları takip ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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