Hüseyin Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kullandığı ifadelere ve toplantıda atılan sloganlara NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Yeni Parti'nin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kullanılan ifadeler ve atılan sloganlar, siyasi rekabetin sınırlarını aşan bir anlayışın göstergesidir." ifadelerini kullanan Yayman, siyasi rekabet ile siyasi düşmanlığın ayrı şeyler olduğunu belirtti.

Özel'e yönelik "Sizin bu kirli diliniz, önce size, sonra demokrasimize büyük zarar vermektedir." ifadesini kullanan Yayman, "Her zaman olduğu gibi sosyolojiyi, siyaseti ve tarihi yanlış okuyorsunuz. Çünkü tarihin yanlış tarafındasınız. Milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik bu saldırgan dil, demokrasiye ve milli iradeye saygıyla bağdaşmamaktadır. Milletimizin iradesiyle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu yaklaşım, demokratik siyasetin ve evrensel normların temel ilkelerini hiçe saymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Yayman, Özgür Özel ve Yeni Parti yönetiminin, siyasi rekabeti hakaret ve sloganlarla yürütmekten vazgeçmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi kürsünüzden yükselen söylemlerin siyasi sorumluluğunu üstlenin. Demokrasi, yalnızca farklı düşüncelere tahammül etmek değil, milletin tercihlerine de saygı göstermektir. Siyasetin dili ayrıştırmak değil, milletin iradesine saygı temelinde fikir üretmek olmalıdır. Toksik Muhalefet: Yeni Parti."