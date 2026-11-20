Kocaleli'nin Gebze ilçesinde Çocuk Görüşme Merkezi törenle hizmete girdi. Gebze Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla hayata geçirilen merkezin açılış törenine, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanvekili Mikdat Aydın ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, merkezin çocuk teslimi ve ebeveynlerle kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemlerin çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına uygun ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacağını belirtti. Çocukların aile içindeki uyuşmazlıkların tarafı olmadığını vurgulayan Uslu, boşanma, ayrılık ve velayet süreçlerinde çocukların yetişkinler arasındaki anlaşmazlıklardan uzak tutulmasının önemine dikkati çekti. Merkezin temelinin 23 Aralık 2025'te atıldığını bildiren Uslu, yapım ve donatım sürecine katkı sağlayan belediye başkanlarına teşekkür etti.

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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da merkezin çocukların geleceği açısından önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise aile içindeki sorunlardan çocukların etkilenmemesi gerektiğini belirterek, bu tür merkezlerin artık toplumsal bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, merkezin bu alana özel tasarlandığını, farklı giriş ve çıkışları sayesinde tarafların karşılaşmasının ve birbirlerini rahatsız edebilecek durumların önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi. Merkezin Türkiye'de ilk örnek olacağını belirten Büyükgöz, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan belediye başkanlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı Çiftçi ise ailelerin yaşadığı sorunların çocukların omuzlarında yük haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, merkezde görev yapacak uzman personelin sürecin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sunacağını ifade etti.

Çiftçi, "Çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri, değerli hissetmeleri çok önemli. Bu anlamda da yine bu görüşme, çocuk görüşme merkezi yine önemli bir hizmete ev sahipliği yapacak. Yine geçtiğimiz sene projenin başlangıcında bu alandaydık. Aslında ben bilhassa özellikle başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Bu önemli eserin kazandırılmasında önemli katkısı var. Belediyeler Birliği olarak biz de duyarsız kalmadık ve bugün açılışında bir aradayız. Rabb'im hayırlı uğurlu eylesin. Tabii ihtiyaç göstermesin ama bazen yaşanabiliyor. Çocuklarımız bizim için önemli" dedi.

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Çiftçi, çocukların kendilerini güvende ve değerli hissetmelerinin önemine değinerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise çocukların aileler arasındaki anlaşmazlıkların ve husumetlerin muhatabı olmaması için uygun ortamların hazırlanmasının önemini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek merkezin açılış kurdelesi kesildi.