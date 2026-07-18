İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 21:20 Güncelleme:
Turgut Özal Mahallesi'nde bir binanın inşaatının ikinci katında çalışan sıva ustası Veysi Ö. (60), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Veysi Ö, kurtarılamadı.
*Haberde, DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır
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