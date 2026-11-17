İstanbul'da şehirler arası otobüslere kış lastiği denetimi
İstanbul'da şehirler arası otobüslere yönelik zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, gerekli bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı
Giriş: 17 Kasım 2026 - 15:12 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihlerinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Ekipler, otobüs çıkış noktasında durdurdukları otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.
Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, gerekli bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı.
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