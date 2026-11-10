İstanbul'da yağış ve sis etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağışla birlikte sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, İstanbul Boğazı üzerinde oluşan sis tabakası kameraya yansıdı
Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:33 Güncelleme:
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağışla birlikte sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, İstanbul Boğazı üzerinde oluşan sis tabakası kameraya yansıdı.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanaktan sonra sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu.
Sis tabakası İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesini zaman zaman düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası nedeniyle gözden kaybolurken, yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
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