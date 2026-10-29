İstanbul Esenyurt’ta engelli oğlu için ev almak isteyen Ahmet Adıtepe, dairenin beklenenden küçük çıkması üzerine alımdan vazgeçti; Adıtepe, 25 bin liralık kapora belgesindeki tutarın 425 bin liraya çıkarıldığını ve hakkında başlatılan icra takibiyle borcun 875 bin liraya ulaştığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta engelli oğlu için ev almak isteyen Ahmet Adıtepe, kapora olarak 25 bin lira ödedi. Ekspertiz incelemesinde dairenin kendisine bildirilenden daha küçük olduğunu öğrenen Adıtepe, evi satın almaktan vazgeçti. Adıtepe, imzaladığı belgede yer alan 25 bin liralık tutarın sonradan 425 bin liraya çıkarıldığını ve bu tutar üzerinden hakkında icra takibi başlatıldığını öne sürdü.

Adıtepe, internet üzerinden gördüğü ev ilanı üzerine emlakçıyla iletişime geçtiğini belirterek, “Ben Esenyurt'ta bir ev almak istedim. 140 metrekare dedi. Ev güzeldi, beğendim. Emlakçıya 25 bin TL kapora verdim” dedi.

Kapora ödemesine ilişkin belgeyi imzaladığını söyleyen Adıtepe, belgenin senet niteliğinde olduğunu fark etmediğini belirterek, “Senet olduğunu görmedim. Kapora verdiğimde dahi 25 bin TL'ye imzaladım” ifadelerini kullandı.

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EVİN BEKLENENDEN KÜÇÜK OLDUĞU İDDİASI

Ekspertiz incelemesinde dairenin kendisine bildirilen ölçülerde olmadığının belirtildiğini aktaran Adıtepe, bu nedenle evi satın almaktan vazgeçtiğini söyledi.

Adıtepe, “Evden vazgeçmemin sebebi bilirkişi eksperin bana söylediği, evin sizin ebatlarda olmadığıydı. 140 denildi ama 80-85 metrekare çıktı” diye konuştu.

BELGEDEKİ TUTARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Adıtepe, imzaladığı belgede yer alan 25 bin liralık tutarın başına sonradan 4 rakamı eklendiğini ve tutarın 425 bin lira olarak gösterildiğini iddia etti. Adıtepe, bilirkişi raporlarında da belge üzerinde sahtecilik yapıldığının tespit edildiğini öne sürdü.

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Evi satın almaktan vazgeçtiği sırada kendisine, “Vazgeçme, bunun fazlasıyla senden alırım” denildiğini ileri süren Adıtepe, daha sonra 425 bin liralık imza bulunduğu gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatıldığını belirtti.

İcra takibine süresi içinde itiraz edemediğini söyleyen Adıtepe, kredi ve diğer kalemlerle birlikte borcun 875 bin liraya ulaştığını, bu tutara avukatlık ücretlerinin dahil olmadığını ifade etti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Adıtepe'nin avukatı Ceylan Öztürk ise, belge üzerindeki değişiklik iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve belgenin grafoloji uzmanına gönderilmesini talep ettiklerini söyledi.

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Avukat Öztürk, belgedeki tutarın sonradan değiştirildiğini öne sürerek, “Sadece 25 yazıyor. Buradan bile çok belli bir şekilde 25 bu şekilde yazmış. 4 sonradan eklenmiş” ifadelerini kullandı.