'Salah için Mısır'dan Trabzon'a geldiler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tribünlerde ise bazı sürpriz konuklar yer aldı. Mısır Milli Eğitim Bakanlığı, Mohamed Salah'ı yerinden izlemeleri için 50 öğrenciyi Trabzonspor - Eyüpspor maçıda gönderdi. Öğrenciler, yıldız futbolcuyu Akyazı Stadyumu'... Daha Fazla Göster Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tribünlerde ise bazı sürpriz konuklar yer aldı. Mısır Milli Eğitim Bakanlığı, Mohamed Salah'ı yerinden izlemeleri için 50 öğrenciyi Trabzonspor - Eyüpspor maçıda gönderdi. Öğrenciler, yıldız futbolcuyu Akyazı Stadyumu'nda takip etti. Daha Az Göster