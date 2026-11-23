İstanbul'un Silivri ilçesinde etkili olan dolu, yerleri beyaza bürüdü
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda aniden başlayan dolu yağışı, Silivri'de bazı noktaları kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı
Giriş: 23 Kasım 2026 - 20:31 Güncelleme:
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Silivri'de kısa süreli dolu yağışı nedeniyle bazı noktalar beyaza büründü.
DOLU YERİNİ YAĞMURA BIRAKTI
Silivri'de etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağmurun gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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