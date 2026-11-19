İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Eylül 1922'de İzmir'e giriş yaptığı tarihi Anafartalar Caddesi'nde kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Kentin en eski ticaret ve yerleşim bölgelerinden biri olan caddede, öncelikle yıllardır yaşanan altyapı sorunları giderilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğü, Basmane Çorakkapı Camii ile Hatuniye Meydanı arasındaki güzergahta eski kanalizasyon hatlarını yenileyerek yağmur suyu ve atık su sistemlerini birbirinden ayırıyor.

Altyapı çalışmalarının ardından sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projeleri hayata geçirilecek. Böylece caddenin tarihi dokusu korunarak daha güvenli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Namık Kemal Demirel, Anafartalar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projeleriyle koordineli yürütüldüğünü belirtti.

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Çalışmalar öncesinde ilgili birimlerle toplantılar yaptıklarını söyleyen Demirel, "Bölgede eski, sık sık arızalanan ve yağışlarda taşmalara neden olan hatlarımız bulunuyor. Birleşik çalışan bu hatları yenileyerek yağmur suyu ve atık su sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında iki sistem bağımsız çalışacak. Böylece altyapı sorunlarını önlemeyi ve Anafartalar Caddesi’nin tarihi kimliğine kavuşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Tarihi bölgede uzun yıllar önce inşa edilen taş örme kanalizasyon galerilerinin yıpranması, yer yer çökmelere ve arızalara neden oluyor. Yağmur suyu ve atık suyun aynı hat üzerinden taşınması da özellikle şiddetli yağışlarda taşkın riskini artırıyor.

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İZSU Genel Müdürlüğü, sorunlara kalıcı çözüm üretmek amacıyla bölgede yaklaşık 20 milyon liralık altyapı yatırımı başlattı. Proje kapsamında 651 metre atık su ve 373 metre yağmur suyu ana hattı yapılacak. Ayrıca yağmur suyunun toplanması için ızgaralı kanallar ve muayene bacaları inşa edilecek. Yeni sistemle kanalizasyon hatlarının yükünün azaltılması ve yağış kaynaklı taşkınların önlenmesi hedefleniyor.

İZSU’nun altyapı çalışmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projelerini hayata geçirecek.

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Çalışmalarla tarihi yapıların özgün mimari özellikleri ortaya çıkarılarak caddenin dokusu korunacak. Zemin kaplamaları yenilenecek, aydınlatma ve çevre düzenlemeleriyle cadde tarihi kimliğine uygun bir görünüme kavuşacak. Yaya odaklı düzenlemelerle bölgenin esnaf ve ziyaretçiler için daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.