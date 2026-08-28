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        Haberler Gündem İzmir Bayındır’da yem tankerinin çarptığı otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi

        İzmir Bayındır’da yem tankerinin çarptığı otomobildeki karı koca yaşamını yitirdi

        İzmir'in Bayındır ilçesinde yem tankerinin çarptığı yabancı plakalı otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybederken, tanker sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        Tanker çarptı, çift hayatını kaybetti

        İzmir’in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yem tankerinin çarptığı otomobilde bulunan karı koca yaşamını yitirdi.

        Kaza, İzmir-Ödemiş kara yolunda meydana geldi. A.B. (53) yönetimindeki 35 CJR 882 plakalı yem tankeri, R.A. idaresindeki Fransa plakalı otomobile çarptı.

        OTOMOBİL TANKERİN ÖNÜNDE SÜRÜKLENDİ

        Çarpmanın etkisiyle tankerinin önünde bir süre sürüklenen otomobilde bulunan N.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü R.A. için bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan R.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından yem tankeri sürücüsü A.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bayındır
        #trafik kazası
        #haberler
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