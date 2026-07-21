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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de boş arazi moloz ve çöplerle doldu

        İzmir'de boş arazi moloz ve çöplerle doldu

        İzmir'in Konak ilçesinde boş arazi atık ve moloz yığınları ile çöplüğe döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        İzmir'de boş arazi çöplüğe doldu
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        İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde yer alan araziye kaçak dökülen moloz ve çöp yığınları yola taştı.

        AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki arazinin bu duruma gelmesine tepki göstererek, Konak Belediyesi'nin bu konuda çalışma yapmasını istedi.

        Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.

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