İzmir'de boş arazi çöplüğe doldu

İzmir'de boş arazi moloz ve çöplerle doldu
İzmir'in Konak ilçesinde boş arazi atık ve moloz yığınları ile çöplüğe döndü
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:40 Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde yer alan araziye kaçak dökülen moloz ve çöp yığınları yola taştı.
AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, kentin merkezindeki arazinin bu duruma gelmesine tepki göstererek, Konak Belediyesi'nin bu konuda çalışma yapmasını istedi.
Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise söz konusu arazinin her gün temizlenmesine rağmen kaçak dökümün devam ettiği, sorumluların belirlenmesi için bölgeye kameraların yerleştirileceği bildirildi.
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