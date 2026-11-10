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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de trenin çarptığı yaşlı adam öldü

        İzmir'de trenin çarptığı yaşlı adam öldü

        İzmir Bayındır'da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        İzmir'de trenin çarptığı yaşlı adam öldü

        Bayındır ilçesi Yakacık Mahallesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Hüseyin Tan'a (75), Basmane-Tire seferini yapan yolcu treni çarptı.

        AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Tan, olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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