İzmir'in kestanesine gal arısı kalkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in zengin topraklarında yetişen ve lezzetiyle ün yapan kestanede kalite ve verim kaybını önlemek, zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele etmek amacıyla kestane gal arısına (Dryocosmus kuriphilus) karşı sarı yapışkan tuzak desteği veriyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilk etapta kestane üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde dağıtımlara başladı. İzmir'in tüm ilçelerinde üreticilerin destekten yararlanabilmesi amacıyla başvurular açık tutuluyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla, kestane üretiminin artırılması ve üreticilerin emeğinin korunması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl 40 bin 515 dekarlık alanda 32 bin 472 ton kestane üreten İzmir, Türkiye kestane üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Son dönemde giderek artan kestane gal arısı, ağaçlarda sürgünlerin büyümesine ve sürgün ölümlerine yol açarak meyve üretimini azaltıyor. Kestane gal arısının zararı sonucunda, kestane veriminde ortalama yüzde 50 -70 arası verim kaybına neden oluyor.

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Yoğun popülasyonda ise verim kaybı artarak kestane ağaçlarında ölümlere kadar ilerleyebiliyor. Sarı yapışkan tuzaklar ise kestane ağaçlarına asılarak kullanılıyor. Tuzakların yaydığı kokuya gelen zararlılar, sarı renkli yapışkanla tuzaklara yakalanıyor.