İzmir’de 57 göçmen kurtarıldı, Aydın’da 32 kişi yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarılırken, Aydın'ın Didim ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı
ahil Güvenlik ekipleri, İzmir ve Aydın açıklarında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Menderes ilçesi açıklarında ise can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi. Ekipler, geri itildiği tespit edilen can salındaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
DİDİM AÇIKLARINDA 32 GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bottaki 3’ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.
FOTO: İHA