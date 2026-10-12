Jandarma Genel Komutanlığına 135 muvazzaf subay alınacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının “2027 Yılı Muvazzaf Subay Temin İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere alınacak 135 muvazzaf subay, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek.

BAŞVURULAR 26 EKİM’DE SONA ERECEK

Başvurular, 12 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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Başvurusu kabul edilerek seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavların uygulama esasları, merkezleri ve tarihleri, Personel Temin Sisteminde duyurulacak.

LİSANS MEZUNİYETİ VE YAŞ ŞARTLARI

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık lisans bölüm veya programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. Muhtemel geçici kayıt tarihi olarak belirtilen Ocak 2027’ye kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar da başvurabilecek.

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2026 itibarıyla lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar için 27, lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olma şartı bulunuyor. Buna göre, ilk grupta 1 Ocak 1999 ve sonrasında, lisansüstü öğrenimini tamamlayanlarda ise 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması, hamile olmamak ve başvuru kılavuzunda belirtilen diğer koşulları taşımak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

BRANŞLARA GÖRE KONTENJANLAR

Jandarma branşına 79, istihkama 11, muhabereye 10, bakıma 7, hukuka 4, ikmale ve veterinere birer kontenjan ayrıldı. Maliye, inşaat mühendisliği, tabip ve diş tabibi branşlarında ise 2'şer subay alınacak.

Öğretmenlik branşlarında beden eğitimi için 3, hukuk ve İngilizce için dörder, rehberlik, İtalyanca ve Fransızca için birer kontenjan belirlendi.

Toplam kontenjanın 116’sı erkek, 12’si kadın adaylar için ayrıldı. Bunlara ek olarak, jandarma branşında “şehit veya vazife malulü kontenjanları” kapsamında 6 erkek ve 1 kadın aday için yer ayrıldı.

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TABİP VE DİŞ TABİPLERİNDE KPSS VE ALES ŞARTI YOK

İlanın puan tablosunda jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, maliye, inşaat mühendisliği, beden eğitimi öğretmenliği, rehberlik öğretmenliği, hukuk öğretmenliği ve veteriner branşları için KPSS P3 ve ALES eşit ağırlık puanları 65 olarak belirtildi.

İngilizce, İtalyanca ve Fransızca öğretmenliği branşlarında KPSS P3 ve ALES eşit ağırlık için 65, YDS için 85 puan yer aldı. Hukuk branşında ise KPSS P4 ve ALES eşit ağırlık puanları 70 olarak belirlendi. Tabip ve diş tabibi branşlarında KPSS ve ALES şartı aranmayacak.

Başvuru yapılabilecek lisans bölüm ve programları ile diğer koşullar başvuru kılavuzunda yer alacak. Kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kamu ilanları sayfası ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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*Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.