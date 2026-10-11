Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 9 maddelik kanun teklifi de TBMM Başkanlığına sunuldu. Kabine Toplantısı’nda sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan Fon Kurulunun yansımaları ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli dayanışma ve bütünleşme koordinasyon kurulu, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler TBMM'deki İzleme Komisyonu'nda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

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ABD-İRAN ÇATIŞMASI, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

İran ile ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM

Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek.

Önümüzdeki günlerde meclise görüşmelerinin başlayacağı merkezi yönetim bütçe maratonunun çerçevesi de ele alınacak.