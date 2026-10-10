İstanbul'un Esenler ilçesi Kışla Caddesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, uygulama noktasında görevli polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü plakası olmayan motosikletle ters yöne girerek hızla kaçmaya başladı.

Ekiplerin durumu telsizden anons etmesi üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan motosikletli, Atışalanı Mezarlığı yakınlarında yakalandı. Ekiplerin yaptığı şase numarası kontrolünde, motosikletin "çekme belgeli" olduğu tespit edildi. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen motosikleti sürücü H.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.O.T.'nin (19) yapılan GBT kontrollerinde herhangi bir suç kaydına rastlanılmadı

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Kaçış sırasında beton refüje çarparak kaza yapan şüpheliler için sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüphelilerden sürücü H.K., hafif yaralı olarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan sürücüye toplam 259 bin 557 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen plakasız motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezine götürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.