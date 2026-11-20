Kandıra'da vatandaşların ihbarıyla 1 ton balık kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşların ihbarı ile, gölete bırakılan kaçak ağlara takılan 1 ton balık kurtarıldı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 15:42 Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra Merkez Erikli Mahallesi'ndeki Safalı Şehit Muhammet Güçlü Göleti'ne kaçak ağ bırakıldığını fark eden vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Serhat Bayrak'a bildirdi.
Bayrak'ın Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sevk edilen su ürünleri ekipleri, kaçak ağları göletten çıkardı. Ağlara takılan 1 ton balık doğal ortamına salındı. Kaçak ağları bırakan kişilerin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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