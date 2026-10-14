Kayseri'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın zemin katındaki evlerinde Süleyman D. ile oğlu A.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. babasını bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Süleyman D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OĞUL İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Olayın ardından çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen A.D. ise polis ekipleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.