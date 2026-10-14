Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Kayseri'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Kayseri'de baba oğul kavgası kanlı bitti. Merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 03:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın zemin katındaki evlerinde Süleyman D. ile oğlu A.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. babasını bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BIÇAKLANAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre, Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Süleyman D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ OĞUL İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

        Olayın ardından çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen A.D. ise polis ekipleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #haberler
        #melikgazi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde puanla tanışamadı!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi