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        Haberler Gündem Keçeli'den Yunanistan'ın "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesine" dair açıklama

        Keçeli'den Yunanistan'ın "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesine" dair açıklama

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 23:24 Güncelleme:
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        Keçeli'den Yunanistan açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sanal medya hesabından, Yunanistan’ın bugün ilan ettiği Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi’ne ilişkin açıklama yaptı.

        Keçeli, "Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Türkiye olarak, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’yle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ettiğimizi ve Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #Öncü Keçeli
        #haberler
        #dışişleri bakanlığı
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