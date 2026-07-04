Kıraathanede iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Niğde’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Şahsüleyman Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y.’yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.