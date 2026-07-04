Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kıraathanede iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Kıraathanede iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de bir kıraathanede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 23:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Niğde'de silahlı kavga

        Niğde’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Olay, Şahsüleyman Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y.’yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Koçköprü Barajı'nın seviyesi yükseldi, ağaçlar suya gömüldü

        Van'ın Erciş ilçesindeki Koçköprü Barajı'nda yağışlar ve kar sularıyla yükselen su seviyesi, kıyıdaki ağaçların gövdelerini su altında bıraktı. Ortaya çıkan etkileyici manzara, doğa fotoğrafçılarının objektiflerine yansıdı (AA)

        #Niğde
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        "Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Bodrum’da pompalı tüfekli saldırı
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Zelenskiy'den Putin'e: Konstantinovka'da görüşelim
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        Eski eşlerden gurur paylaşımı
        Eski eşlerden gurur paylaşımı
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!