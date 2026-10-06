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        Haberler Gündem KKTC'de batan yolcu gemisinin ardından ulaşılan iki cesedin kimliği belirlendi

        KKTC'de batan yolcu gemisinin ardından ulaşılan iki cesedin kimliği belirlendi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bulunan iki cesedin Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        KKTC'de gemi faciasında iki cesedin kimliği belirlendi

        KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçen günlerde ulaşılan iki cesedin kimlik tespitine yönelik DNA çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Yapılan incelemeler sonucunda cesetlerin Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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        #KKTC
        #batan gemi
        #haberler
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