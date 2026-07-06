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        Haberler Gündem Çevre Kocaelililer "KOBİS"i sevdi: 142 bin kiralama, 12,2 milyon dakika kullanım

        Kocaelililer "KOBİS"i sevdi: 142 bin kiralama, 12,2 milyon dakika kullanım

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) Projesi 2026'nın ilk altı ayında yaklaşık 142 bin kiralama ve 12,2 milyon dakikayı aşan kullanım verisine ulaşarak Kocaeli'de çevreci ve sürdürülebilir bisikletli ulaşımın önemli bir parçası olmayı sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Kocaelililer "KOBİS"i sevdi

        Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele, karbon salımının azaltılması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla bisikletli ulaşım giderek daha fazla önem kazanıyor.

        Kent içi ulaşımda çevreci, ekonomik ve pratik bir alternatif sunan akıllı bisiklet sistemleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci ve sürdürülebilir ulaşım vizyonuyla hayata geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) gelişen altyapısı, genişleyen hizmet ağı ve artan kullanıcı sayısıyla bisikletli ulaşımın en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında 17 istasyon ve 136 akıllı bisikletle hizmet vermeye başlayan sistem, geçen 12 yılda yapılan yatırımlarla hizmet ağını önemli ölçüde genişletti. Bugün KOBİS; 708 akıllı bisiklet, 84 akıllı bisiklet istasyonu ve bin akıllı park ünitesiyle Kocaeli'nin 12 ilçesinde kesintisiz hizmet sunarken, toplam abone sayısı da 449 bin 721'e ulaştı.

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        İstasyon ağına bakıldığında ise en fazla istasyon 31 noktayla İzmit’te bulunuyor. İzmit'i 13 istasyonla Gebze, 9 istasyonla Kartepe, 6 istasyonla Gölcük ve 5 istasyonla Körfez takip ediyor. Karamürsel, Kandıra ve Başiskele’de 4'er, Derince'de 3, Çayırova ve Darıca’da 2’şer istasyon yer alırken, Dilovası'nda ise 1 KOBİS istasyonu hizmet veriyor.

        KOBİS, 2026 yılının ilk altı ayında kullanım verileriyle dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Yılın ilk yarısında sistem kullanıcıları toplam 12 milyon 179 bin 831 dakika pedal çevirerek yaklaşık 12,2 milyon dakikalık sürüş gerçekleştirdi.

        2026 yılının ilk altı ayında sistem üzerinden toplam 141 bin 956 bisiklet kiralama yapıldı. Aynı dönemde günlük ortalama bin 502 bisiklet kiralama gerçekleşti. Elde edilen veriler, KOBİS'in yalnızca hafta sonları ya da eğlence amaçlı kullanılan bir uygulama olmadığını; işe, okula ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik tercih edilen önemli bir ulaşım alternatifi haline geldiğini gösterdi.

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        #kocaeli haberleri
        #bisiklet
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