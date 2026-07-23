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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lazer tuttu diye ikizini bıçakladı!

        Lazer tuttu diye ikizini bıçakladı!

        Burdur'da feci bir saldırı meydana geldi. Kentte 17 yaşındaki çocuk, iddiaya göre gözüne lazer tuttuğu gerekçesiyle ikiz kardeşini ekmek bıçağıyla yaraladı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözlem altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Lazer tuttu diye ikizini bıçakladı!
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        Burdur'da 17 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yaklaşık iki ay önce gözüne lazer tuttuğu gerekçesiyle ikiz kardeşini ekmek bıçağıyla yaraladı.

        İHA'nın haberine göre yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözlem altına alındı.

        Olay, Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.M.Y., yaklaşık iki ay önce ikiz kardeşi R.E.Y.'nin gözüne lazer tutması nedeniyle sabah saatlerinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşine saldırdı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. El, yüz ve kafa bölgesinden yaralanan R.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan B.M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemece, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının raporu doğrultusunda da gözlem altına alınmasına karar verildi. Şüpheli, ileri psikiyatrik değerlendirme ve gözlem amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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