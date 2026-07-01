Mahalle yoluna düşen İHA’nın parçaları jandarma ekiplerince incelemeye alındı
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ağaç dallarına çarparak mahalle yoluna düşen insansız hava aracına ilişkin inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri, çevreye savrulan parçaları toplayarak İHA'nın nereye ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde insansız hava aracı, ağaç dallarına çarparak mahalle yoluna düştü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevreye savrulan parçaları toplayarak incelemeye aldı.
Olay, ilçeye bağlı Açıkalan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Ağaç dallarına çarpan İHA’nın yola düşmesiyle parçaları çevreye saçıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.
PARÇALAR İNCELEMEYE ALINDI
İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik ve inceleme çalışması yaptı. Ekipler, İHA’ya ait olduğu değerlendirilen parçaları toplayarak detaylı inceleme için götürdü.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Sağlam, İHA’nın saat 05.20 sıralarında düştüğünü belirterek, olayın ardından muhtara ve ilgili birimlere haber verildiğini söyledi. Sağlam, ekiplerin yapacağı inceleme sonrası İHA’nın nereye ait olduğunun tespit edileceğini ifade etti.
“AĞACA ÇARPARAK YOLA DÜŞTÜ”
Açıkalan Mahalle Muhtarı Halim Sağlam da mahalle sakinlerinin gürültü sesi üzerine durumu fark ettiğini belirtti. Sağlam, yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yaptığını ve düşen parçaların toplandığını söyledi.
Muhtar Sağlam, “İncelenecek ve ne olduğu aydınlığa kavuşacak. Ağaca çarparak yola düştü” dedi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.